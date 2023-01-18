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13:49, 18 января 2023Мир

В НАТО призвали увеличить производство техники и боеприпасов для Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ призвал увеличить производство техники и боеприпасов для Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Страны НАТО должны увеличить производство военной техники и боеприпасов для защиты Украины и обеспечения собственной безопасности, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. Его цитирует РИА Новости.

«Мы должны значительно расширить нашу промышленность, производящую оружие и боеприпасы, чтобы восполнить наши запасы», — сказал он на открытии заседания Военного комитета НАТО в среду 18 января.

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«Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны», — подчеркнул Джоанэ.

Ранее в Кремле заявили, что поставки Западом бронетехники и вооружения Украине никак не повиляют на ход специальной военной операции, а западные танки «будут гореть».

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Глеб Бажуткин
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