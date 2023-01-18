В НАТО призвали увеличить производство техники и боеприпасов для Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ призвал увеличить производство техники и боеприпасов для Украины

Страны НАТО должны увеличить производство военной техники и боеприпасов для защиты Украины и обеспечения собственной безопасности, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. Его цитирует РИА Новости.

«Мы должны значительно расширить нашу промышленность, производящую оружие и боеприпасы, чтобы восполнить наши запасы», — сказал он на открытии заседания Военного комитета НАТО в среду 18 января.

«Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны», — подчеркнул Джоанэ.

Ранее в Кремле заявили, что поставки Западом бронетехники и вооружения Украине никак не повиляют на ход специальной военной операции, а западные танки «будут гореть».