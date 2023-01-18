Комитет Госдумы одобрил штрафы за неправильное обращение с навозом

Комитет Госдумы одобрил штрафы до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом

Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

По данным агентства, размер штрафов составит от 30 до 450 тысяч рублей.

Проект закона о навозе рассматривался в Думе еще в 2022 году. Тогда парламентарии проголосовали за него в первом чтении. Во время слушаний один из авторов инициативы, депутат от КПРФ Владимир Кашин заявлял, что сам работал агрономом и всегда знал, сколько у него отходов. Так он напомнил о важности учета навоза, но призвал не бюрократизировать этот процесс.

«Если ты не будешь знать, сколько у тебя органики, ее развезут завтра по коридорам, садовым участкам», — подчеркивал Кашин.