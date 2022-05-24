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Законопроект о навозе прошел первое чтение в Госдуме

Проект закона о хранении и использовании навоза в России прошел I чтение в Госдуме
Начало событий в новости В России решили признать навоз безвредным для планеты

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о навозе, правилах его хранения и использования в России. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Согласно проекту закона «О побочных продуктах животноводства», в России будут упрощены правила работы с удобрениями, что избавит фермеров от штрафов за отсутствие лицензии на обращение с навозом — она распространяется на сбор, перевозку, обработку, утилизацию и размещение.

Во время слушаний один из авторов инициативы, депутат от КПРФ Владимир Кашин заявил, что сам работал агрономом и всегда знал, сколько у него органики. Так он напомнил о важности учета навоза, но призвал не бюрократизировать этот процесс.

«Если ты не будешь знать, сколько у тебя органики, ее развезут завтра по коридорам, садовым участкам», — подчеркнул Кашин.

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Депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин заявил, что в существующем законодательстве происходит смешение двух видов навоза — от животных, выращиваемых промышленным способом, и испражнения которых требуют особой обработки, и от побочных продуктов обычного скота, навоз которого депутат назвал «благословением Божьим». Делягин уточнил у Кашина, не будет ли законодательство в этой сфере излишне либерализовано, и напомнил о специфике отходов животноводства, которые могут загрязнять окружающую среду.

Кашин отверг опасения Делягина и рассказал, что в составе делегации он посещал одно из свиноводческих предприятий в Марий Эл, где пахло французскими духами — столь качественно там построена система обращения с отходами и налажена переработка их в удобрения.

За законопроект проголосовали 419 парламентариев, и лишь один из депутатов воздержался.

Вместе с Кашиным в разработке законопроекта участвовали также вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Против этого законопроекта выступают «Гринпис» и Росприроднадзор.

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Валерий Розенберг
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