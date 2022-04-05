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В России решили признать навоз безвредным для планеты

«Известия»: навоз и помет в России решили исключить из реестра опасных отходов

Фото: Unsplash

Навоз и помет в России могут исключить из реестра опасных отходов — законопроект с таким содержанием в Госдуме рассмотрят 19 апреля, выяснили «Известия». В документе предлагается признать эти отходы побочными продуктами, безвредными для планеты.

Законопроект подготовлен депутатами и сенаторами от «Единой России» и КПРФ. «Законопроект стоит в плане рассмотрения Госдумы 19 апреля», — подтвердил источник в аппарате нижней палаты парламента. Кроме того, информацию признали достоверной и в профильном комитете по аграрным вопросам, который готов инициативу поддержать.

«Дело в том, что в последнее время в России значительно сократилось внесение органических удобрений. Повсюду сегодня происходит истощение почв. Вместе с тем все, что связано с приготовлением органических удобрений, использованием для этого навоза, занесено в закон об отходах и отнесено к определенным классам опасности и подвергается штрафам», — объяснил глава комитета, один из авторов поправок Владимир Кашин.

Принятие законопроекта может спасти фермеров от огромных штрафов за отсутствие лицензии на обращение с навозом — она распространяется на сбор, перевозку, обработку, утилизацию и размещение. К тому же за счет затрат на лицензию себестоимость товаров вырастает на 25-30 процентов.

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Вместе с Кашиным в разработке законопроекта участвовали также вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. В разговоре с «Известиями» они подчеркнули, что с 2015 года фермеры сталкиваются с проблемой неоднозначного толкования законодательства об отходах в отношении навоза и помета, и инициатива призвана решить эту проблему. Вместе с тем, документ резко осудило общественное движение «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) — его представители уже подготовили на него отрицательный отзыв.

Против этой инициативы высказывались в «Гринписе» и Росприроднадзоре еще в конце 2021 года. Дело в том, что навоз выделяет выбросы опасного газа метана, нагревающего планету и создающего дыры в озоновом экране. В Росприроднадзоре отметили, что только за 2020 год к ним поступило более 400 жалоб на деятельность фермеров — они касались воздействия на окружающую среду, а в «Гринписе» призвали хранить и обрабатывать отходы на специальных биогазовых установках.

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Софья Ермакова
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