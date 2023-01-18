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08:33, 18 января 2023Мир

В британской армии недосчитались почти трети новобранцев

Daily Mail: в армии Великобритании число новобранцев упало на 30 процентов из-за Украины
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Peter Byrne / Reuters

Из-за военной поддержки Украины и ухудшения материальной базы Вооруженных сил Великобритании число зачисленных в армию новобранцев за год упало на 30 процентов. О том, что британские военные недосчитались почти трети новобранцев сообщает Daily Mail.

В публикации говорится, что британский генералитет обеспокоен резким сокращением числа новобранцев, которое сопровождается значительным увеличением количества тех, кто решил уйти из армии по окончанию контракта или по пенсионному возрасту (их число увеличилось на 17 процентов по сравнению с 2021 годом).

Командующий сухопутными силами ВС Британии генерал Патрик Сандерс отметил, что передача военных припасов, оборудования и вооружений Украине значительно ослабила боеготовность страны, что привело к кадровым проблемам.

14 января сообщалось, что премьер Великобритании Риши Сунак намерен отправить Украине танковую роту, состоящую из танков Challenger 2. Так, четыре танка будут немедленно отправлены в Восточную Европу, за ними последуют еще восемь единиц в течении двух месяцев. Примечательно, что до этого Запад отказывал Киеву в просьбе снабдить украинскую армию танками.

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Виктория Кондратьева
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