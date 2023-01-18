На Украине назвали возможные причины падения вертолета в Броварах

Советник главы МВД Украины назвал диверсию возможной причиной трагедии в Броварах

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал несколько возможных причин падения вертолета с руководством ведомства в городе Бровары под Киевом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Геращенко подтвердил, что на борту вертолета находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович, все они погибли.

«Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — написал советник главы МВД.

О падении вертолета в районе детского сада в Броварах стало известно утром 18 января. Согласно последним данным, в результате крушения погибли 18 человек, среди них трое детей. Еще 29 человек, в том числе 15 детей, пострадали и доставлены в больницу.