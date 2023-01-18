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13:58, 18 января 2023Интернет и СМИ

Пригожин заявил о скором закрытии YouTube

Пригожин: скоро YouTube закроют, а продолжающие им пользоваться будут наказаны

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В скором времени YouTube будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны. Об этом заявил основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба.

«В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен», — указал он. Пригожин также назвал YouTube информационной чумой.

Он отметил, что в России большое количество собственных ресурсов для просмотра контента — к примеру, «ВКонтакте», «Одноклассники» и RuTube.

В свою очередь гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что вопрос о блокировке YouTube в России могут рассмотреть, если платформа продолжит нарушать российское законодательство. При этом он отметил, что Rutube не является заменой YouTube, поскольку YouTube — это всемирный видеопоисковик, который развивался долгие годы.

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Алина Гончарова
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