Глава «Газпром-медиа» назвал условие для блокировки YouTube в России

Глава «Газпром-медиа» Жаров: YouTube могут заблокировать в России за нарушение законов

Гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров назвал условие для блокировки YouTube на территории России. Также в интервью РБК он порассуждал о том, сможет ли Rutube заменить американский видеохостинг.

По словам Жарова, вопрос о блокировке YouTube в России могут рассмотреть, если платформа «продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства».

При этом он отметил, что Rutube не является заменой YouTube. «YouTube — это всемирный видеопоисковик, они вместе с Google развиваются, у них рекомендательная нейронная сеть, которая создается уже восемь лет. Ты только подумал, а она уже говорит тебе: "Да-да, сейчас дам"», — объяснил Жаров и уточнил, что Rutube пока в начале этого пути.

Глава «Газпром-медиа» добавил, что на Rutube не планируют загружать столько же контента, сколько есть на YouTube. Он напомнил, что американским видеохостингом пользуются два миллиарда человек, то есть треть всех мировых пользователей интернета.

«Количество национального русскоязычного контента в какой-то момент должно стать на Rutube пропорциональным [тому, что есть на YouTube] и, возможно, большим. Но это не произойдет оттого, что кто-то кого-то закроет или платформа уйдет сама. Это процесс эволюционный», — заключил Жаров.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что YouTube может быть заблокирован в России только в случае появления полноценной альтернативы. Он допустил, что заменить сервис сможет Rutube.