Путин пообещал сделать все для сохранения исторической памяти в России

Президент Путин заявил, что Россия будет делать все для сохранения исторической памяти

Россия на государственном уровне приложит все необходимые усилия для сохранения исторической памяти. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками в Санкт-Петербурге, прямая трансляция которой велась на YouTube-канале «КП».

Президент подчеркнул, что сейчас действительно многое забывается. Он предположил, что это заложенный природой механизм, благодаря которому человек помнит только хорошее. «Новое поколение уже воспринимает все, что было до рождения человека, какие-то исторические события, [как] которые к нему не имеют уже никакого отношения. А чтобы человек понял, что это не так, мы, безусловно, должны этим заниматься», — сказал он.

Путин пообещал, что государство будет настойчиво работать над сохранением исторической памяти, «в том числе и для того, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда не повторялось». По его мнению, в первую очередь, внимание стоит уделить российской молодежи, используя наиболее привычные для нее средства — «для того, чтобы они лучше воспринимали» полученную информацию.

При этом президент подчеркнул, что самым действенным средством могут послужить воспоминания россиян, прошедших через испытания войны. «Мы все должны сделать для того, чтобы использовать ваши [оставшихся в живых ветеранов] знания. Это не книжки, в которых можно что-то переписать, что-то изложить, как кому-то выгодно. Это свидетельские показания», — заключил он.

29 декабря 2022 года Путин подписал закон о наказании до пяти лет лишения свободы за осквернение георгиевских лент. Согласно документу, этот символ может использоваться лишь в целях, связанных с исторической памятью, а использование ленты в других целях будет пресекаться.