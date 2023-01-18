Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 18 января 2023Россия

Путин назвал амнезией голосование против осуждения героизации нацизма в ООН

Путин: голосовавшие в ООН против осуждения героизации нацизма держат фронт давления на РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Фадеичев / Sputnik / Reuters

Президент Владимир Путин высказался о резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма. Глава государства посчитал, что данный документ является не просто исторической и политической амнезией, но и попыткой держать фронт давления на Россию. Его слова передает РИА Новости.

«Совсем недавно в Организации Объединенных Наций предложили на голосование документ, осуждающий героизацию нацизма, и пятьдесят стран проголосовали против. Кто может быть против того, чтобы признать преступной героизацию нацизма?» — задал риторический вопрос российский лидер.

Путин назвал прошедшее голосование переносом политического давления на Россию. В связи с этим президент призвал граждан последовательно защищать историческую правду.

Ранее в декабре посол РФ в Канаде Олег Степанов посчитал кощунственным голосование бывших стран оси против российской резолюции в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал действия России попыткой прекратить войну в Донбассе
В Госдуме призвали россиян готовиться к блокировке YouTube
В СБУ назвали версии крушения вертолета в Броварах
Сотрудники ФСБ задержали подполковника полиции за разглашение гостайны
В российском магазине обнаружили одежду с запрещенной символикой ЛГБТ
Москве предрекли дефицит одного вида новостроек
Норвегия открыла новое месторождение газа
Лавров заявил о предложенной помощи в организации прохода по Лачинскому коридору
Генсек ООН назвал ситуацию в мире худшей за всю его жизнь
Названы самые популярные ноутбуки в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.