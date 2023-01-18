Путин назвал амнезией голосование против осуждения героизации нацизма в ООН

Путин: голосовавшие в ООН против осуждения героизации нацизма держат фронт давления на РФ

Президент Владимир Путин высказался о резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма. Глава государства посчитал, что данный документ является не просто исторической и политической амнезией, но и попыткой держать фронт давления на Россию. Его слова передает РИА Новости.

«Совсем недавно в Организации Объединенных Наций предложили на голосование документ, осуждающий героизацию нацизма, и пятьдесят стран проголосовали против. Кто может быть против того, чтобы признать преступной героизацию нацизма?» — задал риторический вопрос российский лидер.

Путин назвал прошедшее голосование переносом политического давления на Россию. В связи с этим президент призвал граждан последовательно защищать историческую правду.

Ранее в декабре посол РФ в Канаде Олег Степанов посчитал кощунственным голосование бывших стран оси против российской резолюции в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма.

