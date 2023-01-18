Сбербанк объявил о начале работы в Крыму

Сбербанк начал работать в Крыму, первые банкоматы уже установлены на полуострове

Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», — объявили в банке.

Уточняется, что в 2023 году в Крыму постепенно будут открываться офисы Сбербанка. Первые отделения появятся в крупнейших городах полуострова и начнут работать в первой половине года. «В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка», — добавили в пресс-службе.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. 18 марта того же года президент страны Владимир Путин подписал документ об образовании новых субъектов Российской Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

До вхождения Крыма в состав страны Сбербанк работал на полуострове через украинскую «дочку». Позднее кредитная организация свернула операции на этих территориях.

В марте 2022 года Путин заявил о возможности банков и бизнеса начать работу в Крыму. Тогда он отметил, что ограничения, которые страны Запада ввели против России, открывают новые возможности для укрепления отечественного предпринимательства.