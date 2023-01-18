Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:17, 18 января 2023Экономика

Сбербанк объявил о начале работы в Крыму

Сбербанк начал работать в Крыму, первые банкоматы уже установлены на полуострове

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», — объявили в банке.

Уточняется, что в 2023 году в Крыму постепенно будут открываться офисы Сбербанка. Первые отделения появятся в крупнейших городах полуострова и начнут работать в первой половине года. «В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка», — добавили в пресс-службе.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. 18 марта того же года президент страны Владимир Путин подписал документ об образовании новых субъектов Российской Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

До вхождения Крыма в состав страны Сбербанк работал на полуострове через украинскую «дочку». Позднее кредитная организация свернула операции на этих территориях.

В марте 2022 года Путин заявил о возможности банков и бизнеса начать работу в Крыму. Тогда он отметил, что ограничения, которые страны Запада ввели против России, открывают новые возможности для укрепления отечественного предпринимательства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Высшее руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом
Путин встретился с ветеранами в Петербурге
Володин поручил внести в Госдуму предложения о запрете вейпов
В офисе Зеленского раскрыли маршрут упавшего в Броварах вертолета
В Госдуме Монеточку назвали ломаным грошом из-за «антироссийских лозунгов»
Назван возможный уровень предельных цен на российские нефтепродукты
В Финляндии создадут сеть складов с медикаментами на случай ядерных аварий
Покинувшие ЛНР военнослужащие стали фигурантами дела о дезертирстве
Лавров назвал войну самым трагичным словом года
Россиянин напал на школьницу в переполненном автобусе и сломал ей очки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.