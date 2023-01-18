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17:34, 18 января 2023Забота о себе

Россиянам назвали способ повысить качество секса у живущих вместе людей

Психолог Стеф заявила, что раздельный сон помогает высыпаться и улучшает качество секса

Фото: Kaspars Grinvalds / Reuters

Раздельный сон помогает партнерам лучше высыпаться и повышает качество отношений и секса у живущих вместе людей, уверена Анна Стеф, психолог Центра сексуального образования Secrets. Необычный способ привнести остроту в совместную жизнь она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Стеф заявила, что свои плюсы есть как в совместном, так и в раздельном сне. Поэтому принимать решение о подходящем варианте партнеры должны самостоятельно, исходя из личных предпочтений, а не ориентируясь на принятые в обществе стандарты. По словам психолога, совместный сон дает чувство защищенности, снижает уровень тревоги. Однако, согласно исследованиям мозга, партнеры могут мешать друг другу в кровати: будить движениями рук, ног, ворочаньем, храпом. Из-за этого их сон становится неполноценным, что негативно сказывается на здоровье и гармонии в отношениях партнеров. При наличии таких раздражителей раздельный сон будет оптимальнее.

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Раздельный сон также улучшает отношения в паре, в том числе благоприятно сказывается на их интимной жизни, продолжила Стеф.

Если партнеры хорошо высыпаются, у них вырабатывается гормон серотонин, часто называемый гормоном прекрасного расположения духа. А в таком приятном состоянии даже проблемы в отношениях решаются легче. Кроме того, качественный ночной отдых также помогает организму лучше восстановиться, и позволяет держать под контролем уровень стресса, что естественным образом приводит к повышению интереса к сексу

Анна СтефПсихолог

Помимо этого, как отметила психолог, сон в разных комнатах полезен еще и потому, что к завтраку каждый из партнеров успеет привести себя в порядок, что также может положительно сказаться на отношениях.

Ранее 27-летняя голливудская актриса Флоренс Пью рассказала о минусах отношений с большой разницей в возрасте. Она пожаловалась, что ее осуждали за роман с актером Заком Браффом, что плачевно сказалось на их отношениях.

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Наталья Обрядина
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