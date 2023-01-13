Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:32, 13 января 2023Забота о себе

Флоренс Пью рассказала о минусах отношений с большой разницей в возрасте

27-летняя Флоренс Пью объяснила, что публике не понравился ее роман с 47-летним Браффом

Фото: Stephen Lock / /Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Публике не понравились отношения 27-летней актрисы Флоренс Пью с 47-летним актером Заком Браффом, пожаловалась сама актриса в новом интервью Vogue. Пью, которая рассказала о минусах отношений с большой разницей в возрасте, цитирует HypeBae.

В 2019 году Брафф оставил публичный комментарий в социальных сетях о симпатии к артистке, а чуть позже они начали встречаться. Однако вскоре пара столкнулась с осуждением за 21-летнюю разницу в возрасте. Поклонники полагали, что такой роман не мог произойти по согласию девушки.

«Мы не вели себя вызывающе. Просто это никому не нравилось. Думаю, юные голливудские звезды так легко заводят новые романы, потому что это попадает в желтую прессу. На них всем нравится смотреть. А в моих отношениях ничего такого не было», — объяснила Пью.

Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Наш мозг ведет себя странно» Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
«Наш мозг ведет себя странно»Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Пара разорвала отношения в 2022 году. После расставания Пью в беседе с Harper’s Bazaar призналась, что они с Браффом пытались завершить роман как можно тише, потому что на их счет «у всех и так было свое мнение». «Решили, что лучше сделать так, чтобы миллионы людей не заявляли, как они счастливы, что мы больше не вместе», — отмечала она.

Ранее сексолог, психотерапевт Лорен Консул перечислила признаки близящегося разрыва. По ее словам, отсутствие вопросов к партнеру или долгие ссоры указывают на скорое расставание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер»
В Бердянске взорвали машину главы администрации
Москвичам назвали самые культурные и спортивные районы столицы
Валиеву лишили золота чемпионата России-2022
Известный российский комик эмигрировал в США
Еврокомиссия и Швеция объявили о запуске проекта «первого космодрома ЕС»
Захарова оценила попытки Киева «присвоить» Королева
Флоренс Пью рассказала о минусах отношений с большой разницей в возрасте
Флоренс Пью отреагировала на критику оголявшего ее грудь прозрачного платья
Дан прогноз цен на «вторичку» в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.