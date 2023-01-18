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05:00, 18 января 2023Забота о себе

Названы способы отказать мужчине в сексе

Секс-коуч Морозова: женщине следует отказывать мужчине в сексе напрямую, но без агрессии

Фото: Shutterstock

Интимная близость не должна превращаться в долг, поэтому женщине следует напрямую отказать мужчине, если у нее нет желания заниматься сексом, заявила Евгения Морозова, секс-коуч Центра сексуального и семейного образования Secrets. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, что это нужно делать без агрессии, чтобы не обидеть партнера.

Морозова уверена, что обсуждение проблем в интимной жизни и умение правильно отказывать мужчине — важная составляющая гармоничных отношений. Главной причиной обид она назвала не сам отказ в близости, а форма, в которой его преподносят, и невозможность узнать, когда секс будет в следующий раз.

При отказе в сексе уместным будет сказать что-то вроде: «Любимый, я сегодня очень устала, давай посмотрим в обнимку кино, выспимся, а завтра, перед выходными, полностью отдадимся страсти». В этом предложении вы не только сообщите ему, когда будете готовы, но и не оставите его без внимания, предложив провести время вместе

Евгения Морозовасекс-коуч Центра сексуального и семейного образования Secrets
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Также, как отметила секс-коуч, всегда стоит учитывать возраст и половую конституцию партнера: кому-то половой контакт нужен раз в неделю, а кому-то — каждый день. Когда желания не совпадают, женщины вместо отказа зачастую предпочитают удовлетворить партнера с помощью оральных или мануальных ласк. Однако важно, чтобы это происходило по желанию, а не по принуждению или от безысходности, полагает Морозова. Она объяснила, что, если секса не хочется ни в каком виде, есть и другие варианты насладиться близостью с партнером: например, вместе принять горячую ванну или сделать массаж.

Секс-коуч напомнила, что интимная близость — важная составляющая счастливых и здоровых отношений, но она должна приносить удовольствие и наслаждение. «Если вы чувствуете, что что-то не так, поговорите честно, подумайте, что можете сделать в этой ситуации, как можете поддержать друг друга. Но ни в коем случае не превращайте секс в долг или в обязанность, не занимайтесь им из-за чувства вины!» — подытожила она.

Ранее сексопатолог Кейси Таннер перечислила преимущества трезвого секса. Специалистка уверена, что близость без воздействия горячительных напитков более чувственная.

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Наталья Обрядина
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