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10:33, 16 января 2023Забота о себе

Названы преимущества трезвого секса

Сексопатолог Таннер: трезвый секс более чувственный, чем секс в состоянии опьянения

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Трезвый секс является более чувственным, чем близость в состоянии опьянения, уверена сексопатолог Кейси Таннер. Об этом сообщается в издании Mashable.

Во время секса многие беспокоятся, как они выглядят, все ли правильно делают, сумеют ли достичь оргазма, рассказала Таннер. Эти переживания мешают получать удовольствие от процесса. Алкоголь же приглушает эмоции и помогает ни о чем не тревожиться. Поэтому, по ее словам, некоторые предпочитают заниматься сексом исключительно под воздействием горячительных напитков.

Проблема заключается в том, что, когда приглушаются плохие чувства, приглушаются и хорошие, отметила коуч Хизер Лоу. Это значит, что во время секса человек меньше нервничает, но и меньше чувствует. Поэтому у трезвого секса есть множество преимуществ.

По словам Таннер, без употребления алкоголя перед сексом проще достичь гармонии со своим телом и с партнером. Когда человек занимаемся сексом в трезвом виде, он убеждается в способности быть чувственным и получать удовольствие.

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Сексопатолог предупредила, что отказ от секса в состоянии опьянения может не принести немедленного удовлетворения и это нормально. Она советует принимать возникающие эмоции, вместо того чтобы бороться с ними. По ее словам, осознанный секс без алкоголя можно практиковать как с партнером, так и в одиночку. В этом случае нужно обращать внимание на свои чувства, сосредотачиваться на дыхании и ощущениях.

Возможно, вы не привыкли ощущать настроение партнера или замечать запахи и вкусы так, как это происходит в трезвом состоянии. Вместо того чтобы оценивать новый опыт как положительный или отрицательный, используйте все свои пять чувств, чтобы наслаждаться настоящим

Кейси Таннерсексопатолог

Ранее сексопатологи назвали лучшие позы в сексе для решения интимных проблем. Они выяснили, что, например, поза «ложки» может отсрочить мужскую эякуляцию.

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Алиса Дмитриева
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