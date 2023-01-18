Уснувшего после убийства сожительницы россиянина взяли под стражу

В Забайкалье суд взял под стражу рецидивиста, который убил сожительницу и лег спать

В селе Батакан Забайкальского края взяли под стражу 54-летнего рецидивиста, который убил сожительницу и лег спать. Об этом в среду, 18 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Мужчине предъявили обвинения по статье 105 («Убийство») УК РФ. По версии следствия, 15 января он в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 37-летней сожительницей и несколько раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. О совершении преступления россиянин сообщил соседям на следующий день. Фигурант имеет несколько судимостей, в том числе и за убийство.

14 января сообщалось, что терапевт из станицы Ленинградской задушил бывшую жену проводом от утюга во время секса.