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19:02, 18 января 2023Силовые структуры

Уснувшего после убийства сожительницы россиянина взяли под стражу

В Забайкалье суд взял под стражу рецидивиста, который убил сожительницу и лег спать

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В селе Батакан Забайкальского края взяли под стражу 54-летнего рецидивиста, который убил сожительницу и лег спать. Об этом в среду, 18 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Мужчине предъявили обвинения по статье 105 («Убийство») УК РФ. По версии следствия, 15 января он в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 37-летней сожительницей и несколько раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. О совершении преступления россиянин сообщил соседям на следующий день. Фигурант имеет несколько судимостей, в том числе и за убийство.

14 января сообщалось, что терапевт из станицы Ленинградской задушил бывшую жену проводом от утюга во время секса.

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Илона Палей
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