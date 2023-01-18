Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:38, 18 января 2023Из жизни

Мужчина долгое время страдал от зуда и головной боли из-за воды из-под крана

Британец решил тратить 31 тысячу рублей в месяц на воду из-за зуда и головной боли

Фото: Leon Seibert / Unsplash

Житель Великобритании, из-за водопроводной воды долгое время страдавший от экземы, мигреней и плохого самочувствия, нашел необычный способ избавиться от неудобств. Об этом сообщает The Sun.

34-летний IТ-консультант Джон Джуниор периодически страдал от недомогания, причина которого была ему непонятна. Чтобы определить, что именно вызывает у него зуд и головные боли, он пробовал исключать из рациона различные продукты и отказывался от множества бытовых привычек, пока не пришел к выводу, что виной всему была вода из-под крана.

Мужчина утверждает, что как только он перестал пользоваться водопроводом, его состояние значительно улучшилось. Чтобы больше не соприкасаться с раздражителем, ему пришлось искать альтернативу. В течение последних пяти месяцев британец принимает ванну и стирает вещи в питьевой воде, продающейся в бутылках. На ее покупку он каждый месяц тратит 360 фунтов стерлингов (около 31 тысячи рублей).

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

По подсчетам Джуниора, для ежедневного мытья ему требуется примерно 30 литров воды. Чтобы позволить себе такие расходы, ему пришлось отказаться от покупки кофе и других необязательных трат. «Я не против заплатить лишние деньги, чтобы чувствовать себя лучше», — пояснил он.

Ранее девочка из США рассказала о жизни с аллергией на воду и слезы. Она страдала от аквагенной крапивницы — аутоиммунного заболевания, при котором красная зудящая крапивница появляется на коже человека после контакта с водой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Высшее руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом
Путин встретился с ветеранами в Петербурге
Володин поручил внести в Госдуму предложения о запрете вейпов
В офисе Зеленского раскрыли маршрут упавшего в Броварах вертолета
В Госдуме Монеточку назвали ломаным грошом из-за «антироссийских лозунгов»
Назван возможный уровень предельных цен на российские нефтепродукты
В Финляндии создадут сеть складов с медикаментами на случай ядерных аварий
Покинувшие ЛНР военнослужащие стали фигурантами дела о дезертирстве
Лавров назвал войну самым трагичным словом года
Россиянин напал на школьницу в переполненном автобусе и сломал ей очки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.