Туристка нашла причину загадочной болезни через семь лет после отдыха в Таиланде

The Thaiger: у отдыхавшей в Таиланде туристки нашли мучившего ее семь лет паразита

Туристка из Австралии нашла причину загадочной болезни в паразите спустя семь лет после отдыха в Таиланде. Об этом сообщает The Thaiger.

По данным издания, австралийка Тесс Свифт (Tess Swift) проснулась посреди ночи от мучительной боли в животе и тошноты через две недели после возвращения из курортной страны Азии. Девушку госпитализировали и удалили ей аппендицит, однако даже после операции мучившие ее симптомы не исчезли.

Путешественница рассказала, что самой большой проблемой за все эти годы была тошнота. «За все это время не было и дня, чтобы меня не тошнило, — пояснила она. — Мы перепробовали более 20 лекарств от тошноты, но особого успеха не было».

По словам Свифт, только спустя семь лет и после нескольких неверных диагнозов врачи все же решили проверить ее на наличие редких паразитов. В результате в организме девушки был обнаружен червь и вызванное им заболевание гнатостомоз. Оно возникает после употребления в пищу недоваренной или сырой пресноводной рыбы, угрей, лягушек, птиц или рептилий. «Это было самое ужасное, что происходило со мной, — добавила девушка. — Я чувствую, что болезнь украла семь лет моей жизни».

Ранее в январе сообщалось, что в 2023 году в Таиланде ожидается рост числа случаев заболевания малярией в 3 раза, лихорадкой Денге — в 4,5 раза. Туристам, которые почувствовали себя плохо после укуса комара, посоветовали не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.