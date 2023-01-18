Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:12, 18 января 2023Путешествия

Туристка нашла причину загадочной болезни через семь лет после отдыха в Таиланде

The Thaiger: у отдыхавшей в Таиланде туристки нашли мучившего ее семь лет паразита

Фото: Shutterstock

Туристка из Австралии нашла причину загадочной болезни в паразите спустя семь лет после отдыха в Таиланде. Об этом сообщает The Thaiger.

По данным издания, австралийка Тесс Свифт (Tess Swift) проснулась посреди ночи от мучительной боли в животе и тошноты через две недели после возвращения из курортной страны Азии. Девушку госпитализировали и удалили ей аппендицит, однако даже после операции мучившие ее симптомы не исчезли.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Путешественница рассказала, что самой большой проблемой за все эти годы была тошнота. «За все это время не было и дня, чтобы меня не тошнило, — пояснила она. — Мы перепробовали более 20 лекарств от тошноты, но особого успеха не было».

По словам Свифт, только спустя семь лет и после нескольких неверных диагнозов врачи все же решили проверить ее на наличие редких паразитов. В результате в организме девушки был обнаружен червь и вызванное им заболевание гнатостомоз. Оно возникает после употребления в пищу недоваренной или сырой пресноводной рыбы, угрей, лягушек, птиц или рептилий. «Это было самое ужасное, что происходило со мной, — добавила девушка. — Я чувствую, что болезнь украла семь лет моей жизни».

Ранее в январе сообщалось, что в 2023 году в Таиланде ожидается рост числа случаев заболевания малярией в 3 раза, лихорадкой Денге — в 4,5 раза. Туристам, которые почувствовали себя плохо после укуса комара, посоветовали не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
В отелях России утвердили стандарт «все включено» и «ультра все включено»
Девушка осталась с рисунком банана на шее вместо тату в виде полумесяца
В Броварах объявили трехдневный траур после крушения вертолета
Премьер-министр Эстонии высказалась о фото местных футболистов с Карпиным
Бывшего инспектора Ростехнадзора осудили на шесть лет за получение взятки
На Украине осудят экс-депутата за попытку подкупить мэра Днепропетровска
В НАТО назвали единственный способ договориться с Россией
Скидки на жилье в Москве стали рекордными
Москвичей предупредили об изменении графика работы транспорта в крещенскую ночь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.