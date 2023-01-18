Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:38, 18 января 2023Из жизни

Девушка пожаловалась на слишком красивую внешность

The Sun: слишком красивая девушка из Великобритании пожаловалась на завистливых людей

Фото: @rowenacarhart7

Жительница Великобритании Ровена Кархарт пожаловалась на свою привлекательность и рассказала о трудностях жизни со слишком красивой внешностью. Об этом сообщает The Sun.

Девушка столкнулась с завистливыми людьми в подростковом возрасте. По словам Кархарт, знакомые и близкие указывали на ее недостатки и делали ей двусмысленные комплименты при любом удобном случае. «Я самая необычная из моих братьев и сестер. У них у всех светлые волосы и голубые глаза, а у меня темные волосы и зеленые глаза. Когда мне хамили, моя лучшая подруга просто говорила: "Это потому, что они завидуют, ведь ты самая красивая"», — рассказала британка.

Работая фотографом, Кархарт также сталкивалась со сложностями из-за своей внешности. Однажды потенциальный клиент отказался проводить фотосессию с девушкой, назвав ее красоту слишком пугающей. «Я даже не знала, что на это ответить. Это заставило меня почувствовать себя очень паршиво. Я до сих пор часто думаю об этом комментарии», — утверждает она.

Материалы по теме:
«Семья и Бог — моя жизнь» Как перевоспиталась американская звезда взрослого кино и мать 14 детей
«Семья и Бог — моя жизнь»Как перевоспиталась американская звезда взрослого кино и мать 14 детей
15 сентября 2016
«Не переступай черту» Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
«Не переступай черту»Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
16 октября 2020

Из-за ее привлекательности люди нередко полагают, что у девушки скверный характер. Как-то Кархарт встретила старого знакомого и заговорила с ним. «Мы дружелюбно общались, а потом он сказал: "Знаешь, я думал, что ты будешь настоящей стервой, но на самом деле ты очень милая!"», — поделилась она.

По словам Кархарт, подобные ситуации заставляют ее чувствовать себя неловко и сомневаться в себе. Она призналась, что не умеет принимать комплименты. Когда кто-то подмечает красоту девушки, она не знает, как реагировать и что говорить в ответ.

Ранее сообщалось, что считающая себя слишком красивой и привлекательной модель из США устала от навязчивого внимания мужчин в спортзале и решила нанять охрану. Она добавила, что ей может быть приятно внимание, но только до тех пор, пока оно не переходит разумных границ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на заявления Киева о готовности к переговорам
Пользователи Reddit признались в порнозависимости и назвали ее признаки
Надаль вылетел с Australian Open
Назван главный торговый партнер России
Военному дали 2,5 года условно за самовольное оставление места службы в ЛНР
Футболист Мамаев отсудил у бывшей жены 3 миллиона рублей
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Девушка пожаловалась на слишком красивую внешность
Алеся Кафельникова показала тело в откровенном купальнике
Россиянин получил срок за убийство попутчика в поезде Владивосток — Москва
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.