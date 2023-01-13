Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:06, 13 января 2023Из жизни

Слишком красивая модель пожаловалась на навязчивых мужчин и решила нанять охрану

NYP: модель из США пожаловалась на навязчивое внимание со стороны мужчин в спортзале

Фото: @swedish_bella

Считающая себя слишком красивой и привлекательной модель из Аризоны, США, устала от навязчивого внимания мужчин в спортзале и решила нанять охрану. Ее историю публикует New York Post (NYP).

Моника Хадлт любит спорт и тренируется пять раз в неделю. По ее словам, упражнения помогают ей почувствовать себя лучше не только физически, но и морально. Однако она призналась, что у походов в зал есть один большой минус — чрезмерный интерес со стороны мужчин. «Каждый раз, когда я хожу в спортзал, ко мне пристают хотя бы один раз, так что это может быть немного утомительно», — пожаловалась Хадлт.

Женщина замужем и счастлива в браке, поэтому знакомства ей не интересны. Она добавила, что ей может быть приятно внимание, но только до тех пор, пока оно не переходит разумные границы. Хадлт рассказала, что один из поклонников преследовал ее и пытался связаться, используя разные номера телефонов и представляясь разными именами.

Материалы по теме:
«Семья и Бог — моя жизнь» Как перевоспиталась американская звезда взрослого кино и мать 14 детей
«Семья и Бог — моя жизнь»Как перевоспиталась американская звезда взрослого кино и мать 14 детей
15 сентября 2016
«Не переступай черту» Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
«Не переступай черту»Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
16 октября 2020

По словам модели, однажды на нее кто-то напал и попытался затащить ее в темный переулок. Помимо этого, незнакомцы регулярно пишут ей в социальных сетях и в мессенджерах. Чтобы защититься от навязчивых мужчин, Хадлт планирует нанять охранника.

Ранее мать двоих детей из Глазго, Шотландия, пожаловалась на необычные предложения от женатых мужчин. 31-летняя Бонни Слейд рассказала, что каждый раз, когда она ходит за покупками для детей, с ней начинают заигрывать незнакомцы, многие из которых явно женаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Украина заявила о подготовке проекта резолюции ООН о спецтрибунале против России
В США предсказали для Украины не предвещающий ничего хорошего год
«Саммит мира» по Украине предложили провести в Чехии
Белый дом оценил возможность поставки Украине танков Abrams
В США заявили о совершенном ради Украины преступлении
Алек Болдуин сделал скидку на свой особняк
Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Пентагон заявил о необходимости поставок танков Украине
В Совфеде оценили наличие угроз целостности России
Олимпийский чемпион Усейн Болт потерял миллионы долларов из-за мошенничества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.