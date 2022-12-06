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14:03, 6 декабря 2022Из жизни

Привлекательная мать двоих детей пожаловалась на предложения от женатых мужчин

Daily Mirror: мать двоих детей из Шотландии пожаловалась на предложения от женатых мужчин

Фото: @bonnieslayed

Мать двоих детей из Глазго, Шотландия, пожаловалась на необычные предложения от женатых мужчин, которые всячески пытаются с ней познакомиться. О том, как привлекательная родительница справляется с навязчивыми поклонниками, говорится в материале Daily Mirror.

31-летняя Бонни Слейд рассказала, что каждый раз, когда она ходит за покупками для детей, с ней начинают заигрывать мужчины, многие из которых явно женаты. Одни пытаются дать ей номера своих телефонов и просят не говорить об этом их женам. Другие подходят на парковке, когда она укладывает вещи в багажник, и начинают флиртовать.

«Один даже предложил оплатить все игрушки в моей тележке, чтобы произвести на меня впечатление. Взамен я должна была дать свой номер и сходить с ним на свидание», — посетовала Слейд. Она добавила, что, с одной стороны, подобное поведение мужчин кажется ей забавным. С другой, она находит его вызывающим. Особенно ее удивляют ухажеры, состоящие в отношениях и имеющие детей.

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По словам Бонни, самых упорных незнакомцев не останавливает даже то, что она замужем. Супруг женщины, Томми, работает вместе с ней: пара создает контент на OnlyFans и успешно совмещает родительство и ведение аккаунта.

Ранее сообщалось, что британская модель Дженна Томпсон пожаловалась, что привлекательная внешность мешает ей наладить личную жизнь. По ее словам, мужчины относятся к ней несерьезно.

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Алиса Дмитриева
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