Из жизни
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Россия предупредила о планах США применить ядерное оружие в Европе
Северная Корея назвала грабежом недавний арест своего судна властями США
Найден способ защитить детей от ожирения
«Зенит» отложил чемпионскую медаль Кокорина
Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100
Невесту высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Новости партнеров

Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь

Перейти в «Мою Ленту»

Британская модель Дженна Томпсон (Jenna Thompson) пожаловалась, что привлекательная внешность мешает ей наладить личную жизнь. Как сообщает издание Metro, она призналась в этом, когда была гостем передачи This Morning, которая выходит на канале ITV.

35-летняя модель утверждает, что два года назад разошлась со своим парнем и с тех пор не может найти другого. Приложения для знакомств не помогают. «По-моему, я отпугиваю парней, — сетует женщина. — Приличных парней. И привлекаю тех, кого интересует только одно. Или людей, которые думают, что все это только на один раз, и не хотят ничего серьезнее».

Томпсон рассказала о провалившихся попытках завести отношения. По ее словам, один мужчина, встреченный на свидании вслепую, оказался автоинспектором, который утром ругался с ней из-за парковки в неустановленном месте. Другой скрывал от нее, что уже женат. Когда она узнала и ушла, он бросился вслед и упал. В результате ей пришлось везти его к врачу. «Он ужасно боялся, что жена все узнает, потому что из больницы звонят близким», — говорит она.

Несмотря на постоянные неудачи, модель не сдается. «Я не теряю надежды на любовь, нужно просто искать дальше, — заметила она. — Думаю, нам необходим новый способ знакомств. Может быть, вернуться к спид-дейтингу, только сделать его помедленнее».

В 2017 году сообщалось, что новозеландская модель Playboy Сара Харрис рассказала о том, что операция по увеличению груди испортила ей жизнь. Ее перестали звать на интересные фотосессии, а последствия операции приходилось прятать.

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bikini model claims she is ‘too good looking’ to find love but admits she ‘intimidates nice guys’
Невеста запретила гостьям приходить на свадьбу в платьях
Модель Playboy пожаловалась на слишком большую грудь
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0513 мая

«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»

История россиянки о жизни в Чехии
18:3913 мая

Австралийцы нашли полукилограммовый слиток золота на прогулке с собакой

17:4313 мая

Безжалостное убийство медведя попало на видео

15:3313 мая

Таксистка выиграла миллионы фунтов стерлингов и внезапно умерла

Из жизни00:0326 апреля

Грязные сокровища

Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
12:4713 мая

Хитрый медведь подкупил домашнего пса

04:57Сегодня

Не знавшая о беременности женщина внезапно родила

14:0213 мая

Отец и сын выжили после крушения в кишащей крокодилами и акулами бухте

Из жизни00:0221 апреля

«У нас столько общего»

Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
10:1313 мая

Печенье с предсказанием принесло американке десятки тысяч долларов

04:04Сегодня

Пластиковые пакеты нашли на дне Марианской впадины

19:4413 мая

Женщина обнаружила загадочное существо на заднем дворе

Россия
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Лесные пожары охватили Россию
Огонь оставил без жилья сотни людей и убил тысячи животных
«Таких, как я, в Америке в тюрьму сажают»
Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Опасные вкусы
 
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Россию охватили лесные пожары
Все материалы
Мир
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Великобритания сменит посла в России
Северная Корея назвала грабежом недавний арест своего судна властями США
Лавров поделился ожиданиями от встречи с Помпео
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Россия предупредила о планах США применить ядерное оружие в Европе
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского и Порошенко вызывают в суды и на допросы
Борьба за власть на Украине развернулась с новой силой
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
На Украине рассказали о тайной морской операции против России
Названы причины отказа главы ПЦУ участвовать в послании мира к Донбассу
Украина приготовила России «сюрпризы» из-за паспортов для жителей Донбасса
Россия приняла к сведению итоги выборов на Украине
Все материалы
Экономика
Китай обвалил американские биржи
Пекин нанес ответный удар в торговой войне с США. Теперь страдает весь мир
Сорвать куш
Куда россиянину вложить последние деньги и преуспеть
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
Российские власти захотели уничтожать хамон на границе
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Биткоин подорожал на треть
Все материалы
Силовые структуры
«Мы бы перерезали друг друга»
Прокурор попал за решетку и выжил на зоне только благодаря бандитским понятиям
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Территория монстров
«Черный Дельфин» — самая страшная тюрьма России. Тут обитают маньяки, людоеды и террористы
Россиянина посадили за убийство журналиста кирпичом
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
Судья ударила россиянку по лицу и попала на видео
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100
Все материалы
Наука и техника
Картина Сергея Кириллова «Казнь Степана Разина». На картине изображена Красная площадь. На самом деле Степана Разина, как и Емельяна Пугачева сто лет спустя, казнили на Болотной площади в Москве.«Петровская каторга положила начало сталинскому ГУЛАГу»
Чем репрессии царской России отличались от карательной машины Сталина
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Грязный прием
Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
Apple прекратит поддержку iPhone SE
Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»
Су-57 получит «умную бомбу»
Трамп выделил дополнительные деньги на «Артемиду»
Все материалы
Спорт
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Медведева описала Загитову одним словом
«Зенит» отложил чемпионскую медаль Кокорина
Появились подробности гибели олимпийской чемпионки в ДТП
Бывший капитан «Ливерпуля» признался в любви к России и водке
Советская олимпийская чемпионка погибла в ДТП
Красная карточка — дорога в лагерь
Как сборная Ирака выиграла главный трофей в своей истории, пока в стране шла война
Все материалы
Культура
От Голливуда до Ленинграда
Тарантино, Джармуш, наши: 20 главных премьер Каннского фестиваля
«Ты пробовал пользоваться миксером вместо ершика?»
Эти рэперы нарушают правила и пишут самый необычный хип-хоп в стране
«То извращенец, то больной, то снова музыкант»
 
Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет
Названы лучшие злодеи из сериалов
Власти Новороссийска сорвали концерт рэпера Markul
Шнуров спел про «пипу с кипой» и представил логотип «Ленинграда» от Лебедева
Все материалы
Интернет и СМИ
Золотой щит
 
Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
«Я думал, что видел все»
Этот парень побил рекорд «Своей игры» и стал миллионером. В чем его секрет?
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Мужчина выставил свою девушку на сайт объявлений ради исполнения секс-фантазии
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Леонида Якубовича представили бойцом Mortal Kombat
Все материалы
Ценности
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
Участница Spice Girls отказалась от культового наряда из-за возраста
Невесту высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Актриса вышла в свет в пакетах с мусором
Россиян возмутила модель без передних зубов в рекламе Gucci
Все материалы
Путешествия
Giant monolithic stone Moai statues at Rano Raraku, Rapa Nui (Easter Island), UNESCO World Heritage Site, Chile, South America CREDIT Robert Harding / Gavin Hellier«Остров наш, нам все можно!»
Пир на весь мир и охота за дождевой водой: чем живет остров Пасхи
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
«Черный парень без акцента поздоровался со мной по-русски»
Секс-туризм и маршрут смерти: как россияне добрались до Гвинеи
Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Самару SSJ-100
Гигантская волна покалечила позировавших в купальниках туристок
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Пассажиров еще одного SSJ-100 высадили из-за технических неполадок
Все материалы
Из жизни
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Умирающая красота
Эти женщины живут в грязи и нищете. Волосы помогают им выжить
Австралийцы нашли полукилограммовый слиток золота на прогулке с собакой
Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь
Таксистка выиграла миллионы фунтов стерлингов и внезапно умерла
Не знавшая о беременности женщина внезапно родила
Все материалы
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Шедевры авторекламы
Классика автомобильной рекламы 50-70-х годов
На старом «Гелике» вокруг света
Пара из Австрии бороздит планету на 35-летнем G-Классе
Мальчик в ковбойской шляпе
Избранное на Моторе: Памяти Кэрролла Шелби
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Раскрыт интерьер первого электрокара Porsche
Dyson выпустит электрокар с дорожным просветом больше, чем у Range Rover
Все материалы
Дом
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Башни ПетронасНад облаками
Самые необычные небоскребы со всего мира, от вида которых кружится голова
Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Пристав притворилась покупательницей квартиры и поймала должников
Все материалы