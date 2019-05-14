Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь

Британская модель Дженна Томпсон (Jenna Thompson) пожаловалась, что привлекательная внешность мешает ей наладить личную жизнь. Как сообщает издание Metro, она призналась в этом, когда была гостем передачи This Morning, которая выходит на канале ITV.

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35-летняя модель утверждает, что два года назад разошлась со своим парнем и с тех пор не может найти другого. Приложения для знакомств не помогают. «По-моему, я отпугиваю парней, — сетует женщина. — Приличных парней. И привлекаю тех, кого интересует только одно. Или людей, которые думают, что все это только на один раз, и не хотят ничего серьезнее».

Томпсон рассказала о провалившихся попытках завести отношения. По ее словам, один мужчина, встреченный на свидании вслепую, оказался автоинспектором, который утром ругался с ней из-за парковки в неустановленном месте. Другой скрывал от нее, что уже женат. Когда она узнала и ушла, он бросился вслед и упал. В результате ей пришлось везти его к врачу. «Он ужасно боялся, что жена все узнает, потому что из больницы звонят близким», — говорит она.

Несмотря на постоянные неудачи, модель не сдается. «Я не теряю надежды на любовь, нужно просто искать дальше, — заметила она. — Думаю, нам необходим новый способ знакомств. Может быть, вернуться к спид-дейтингу, только сделать его помедленнее».

В 2017 году сообщалось, что новозеландская модель Playboy Сара Харрис рассказала о том, что операция по увеличению груди испортила ей жизнь. Ее перестали звать на интересные фотосессии, а последствия операции приходилось прятать.

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