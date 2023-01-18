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16:51, 18 января 2023Россия

В Москве подросток умер от бессонницы

«112»: в Москве 16-летний подросток умер от фатальной бессонницы

Фото: Becca Schultz / Unsplash

В Москве 16-летний подросток умер от бессонницы. Об этом в среду, 18 января, пишет Telegram-канал «112».

Тело обнаружили в одной из квартир на Южнобутовской улице. Врачи выяснили, что погибший страдал семейной фатальной бессонницей.

По предварительным данным, это могло стать причиной его смерти.

Семейная фатальная бессонница — неизлечимое редкое заболевание, которое передается по наследству. По разным данным, всего в мире насчитывается от 40 до 70 зарегистрированных случаев этого заболевания.

Летом 2022 года житель Ростовской области умер от редкой инфекции после укуса клеща — крымской геморрагической лихорадки.

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Евгения Куликова
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