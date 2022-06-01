Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Двое россиян умерли от редкой инфекции после укуса клеща

Житель Ростовской области умер от крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

В Ростовской области зафиксирована вторая смерть от конго-крымской геморрагической лихорадки, вызванной укусом клеща. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор на своем сайте.

По данным ведомства, ранее от этой же инфекции после укуса клеща погиб житель города Новошахтинска. Всего в регионе зафиксировано уже три случая этой редкой болезни.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что лучшим способом избежать распространяемых клещами инфекций — не допустить укуса, проявляя осторожность при выезде на природу. Снимать насекомое с тела ведомство рекомендует в больничном травмпункте с помощью медиков.

По информации из открытых источников, конго-крымская геморрагическая лихорадка — это острое инфекционное заболевание, которое передается через укусы клещей. У заболевших наблюдается повышение температуры до 40 градусов, сильная слабость, боли в мышцах и тошнота. Кроме того, на коже на коже и слизистых оболочках появляется сыпь и гематомы. Заболевание длится до 12 дней, но выздоровевшие еще в течение двух месяцев страдают от истощения.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022
Опасные соседи США открыли у границ России секретные лаборатории. Почему оттуда могут вырваться страшные вирусы?
Опасные соседиСША открыли у границ России секретные лаборатории. Почему оттуда могут вырваться страшные вирусы?
16 июня 2020

Конго-крымская геморрагическая лихорадка неоднократно упоминалась в качестве одной из инфекций, которую США планировали изучать в биологических лабораториях на территории Украины. В апреле украинский экс-чиновник рассказал, что еще в 2005 году между странами было подписано соглашение, которое подразумевало изучение ряда опасных вирусов, в том числе крымской лихорадки, птичьего гриппа и других.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, как безопасно удалить клеща с тела. По его словам, насекомое нельзя дергать или пытаться «отравить» спиртом и другими агрессивными жидкостями. Продеус посоветовал плавно вытащить клеща пинцетом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин уволил пятерых генералов
Бывшая жена Градского захотела отсудить жилье у собственных детей
Россиянам назвали способы сделать волосы более густыми
Вирусолог призвал россиян избегать контактов во время вспышки оспы обезьян
Европа гарантировала Венгрии поставки российской нефти по морю
Автоюрист оценил вероятность получения нового штрафа за ремень безопасности
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба
Двое россиян умерли от редкой инфекции после укуса клеща
Любови Соболь утвердили полгода колонии
Московские аэропорты задумали открыть duty free на внутренних рейсах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.