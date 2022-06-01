Житель Ростовской области умер от крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща

В Ростовской области зафиксирована вторая смерть от конго-крымской геморрагической лихорадки, вызванной укусом клеща. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор на своем сайте.

По данным ведомства, ранее от этой же инфекции после укуса клеща погиб житель города Новошахтинска. Всего в регионе зафиксировано уже три случая этой редкой болезни.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что лучшим способом избежать распространяемых клещами инфекций — не допустить укуса, проявляя осторожность при выезде на природу. Снимать насекомое с тела ведомство рекомендует в больничном травмпункте с помощью медиков.

По информации из открытых источников, конго-крымская геморрагическая лихорадка — это острое инфекционное заболевание, которое передается через укусы клещей. У заболевших наблюдается повышение температуры до 40 градусов, сильная слабость, боли в мышцах и тошнота. Кроме того, на коже на коже и слизистых оболочках появляется сыпь и гематомы. Заболевание длится до 12 дней, но выздоровевшие еще в течение двух месяцев страдают от истощения.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка неоднократно упоминалась в качестве одной из инфекций, которую США планировали изучать в биологических лабораториях на территории Украины. В апреле украинский экс-чиновник рассказал, что еще в 2005 году между странами было подписано соглашение, которое подразумевало изучение ряда опасных вирусов, в том числе крымской лихорадки, птичьего гриппа и других.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, как безопасно удалить клеща с тела. По его словам, насекомое нельзя дергать или пытаться «отравить» спиртом и другими агрессивными жидкостями. Продеус посоветовал плавно вытащить клеща пинцетом.