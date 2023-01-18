Российский губернатор раскрыл подробности избиения подростка плетью в школе

Ставропольский губернатор заявил, что сотрудник кадетской школы ударил ребенка нагайкой

Сотрудник кадетской школы имени Ермолова в Ставрополе ударил воспитанника нагайкой. Такие подробности случившегося в российском образовательном учреждении раскрыл губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Прежде всего, такое недопустимо. Кто такие методы использует, в нашей системе образования точно работать не будет», — написал глава Ставропольского края.

Владимиров пообещал разобраться в случившемся, подчеркнув, что к этой работе уже подключены Минобразования региона, а также уполномоченный по правам ребенка. Губернатор сообщил, что после случившегося будут проинспектированы все кадетские школы в крае.

О том, что мальчика ударили плетью в одной из кадетских школ Ставропольского края, стало известно во вторник, 17 января. Отец ребенка рассказал, что недавно его сын пришел из школы с красным следом на спине. Увидев это, родители сразу обратились к руководству кадетской школы — там директор заверил, что такого больше не повторится, и пообещал принять меры. Россиянин считает, что его ребенка ударили плетью за «какую-то мелочь». В правоохранительные органы он не обратился.