Россиянин пожаловался на избиение своего сына плетью в кадетской школе

В Ставрополе мужчина пожаловался на избиение своего ребенка плетью в кадетской школе

В Ставрополе отец одного из учащихся кадетской школы пожаловался на избиение своего сына плетью. Об этом отец мальчика Денис Серба сообщил местному информагентству «Победа26».

«Когда мы поступали в школу — каждый родитель подписал соглашение, что офицер имеет право по своему усмотрению, если ребенок провинится, дать плетью. Это как бы такая воспитательная мера. И каждый родитель подписался, но мы, конечно, не знали, что так будет. Думали: попугают, и все», — сказал отец мальчика.

Он рассказал, что недавно его сын пришел из школы с красным следом на спине. Увидев это, родители сразу обратились к руководству кадетской школы — там директор заверил, что такого больше не повторится, и пообещал принять меры.

По мнению Сербы, ребенка ударили плетью за «какую-то мелочь». Мужчина вспомнил, что, когда он сообщил о случившемся в школьный чат, одна из матерей воспитанников кадетской школы написала: «А я, когда увидела у своего такой след, ему еще и всыпала за то, что он там баловался и получил!»

На сайте прокуратуры Ставропольского края говорится, что после случившегося ведомство проводит проверку.

Ранее в Курской области две воспитательницы детского сада издевались над детьми во время кормления и попали на видео. На кадрах видно, что двух воспитанников они пытаются накормить насильно — мальчик и девочка плачут и вырываются из рук педагогов, но те продолжают попытки заставить их есть.