Названы города России с наибольшим ростом спроса на «вторичку»

Сильнее всего в четвертом квартале 2022 года спрос на «вторичку» вырос в Симферополе

В четвертом квартале 2022 года наибольший рост спроса на вторичное жилье в России наблюдался в Симферополе. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

За последние три месяца прошедшего года интерес посетителей платформы к покупке «вторички» в Симферополе увеличился на 34 процента. Вторым городом в списке по темпам роста цен на готовые квартиры специалисты назвали Краснодар с положительной динамикой в 24 процента. Замкнул тройку Нижний Новгород с повышение спроса на старое жилье в 19 процентов. Кроме того, ощутимый рост наблюдался в Томске и Екатеринбурге — плюс 16 и 15 процентов соответственно.

В Москве и Петербурге относительно третьего квартала также отметили положительную динамику в два процента и семь процентов соответственно. При этом в трех городах было зафиксировано падение спроса на «вторичку» в четвертом квартале. В Барнауле он снизился на шесть процентов, в Брянске — на два процента, а в Уфе — на один процент. В среднем по России спрос на покупку готового жилья за три месяца вырос на пять процентов.

Эксперты также рассказали, что за указанный период пользователи на девять процентов чаще стали интересоваться приобретением студий, на шесть процентов — однокомнатными квартирами и на четыре процента — двухкомнатными. Спрос на объекты с четырьмя и более комнатами повысился на три процента, а на «трешки» — на два процента. По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, дальнейший интерес к покупке вторичного жилья во многом будет зависеть от ключевой ставки Центробанка и, вследствие этого, от ипотеки.

В январе директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев предрек скидки на вторичное жилье из-за снижения числа покупателей в ближайшем будущем. Он добавил, что в феврале спрос на рынке могут подогреть покупатели с материнским капиталом, которые активизируются после очередной индексации.