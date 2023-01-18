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14:46, 18 января 2023Силовые структуры

Экс-сотрудников МВД оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за вымогательство взятки

На Урале экс-сотрудников МВД оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за вымогательство взятки

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На Урале двух бывших полицейских оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за вымогательство взятки у россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области.

Также им запретили работать в правоохранительных органах в течение семи с половиной лет и лишили специальных званий.

По данным следствия, в ноябре 2021 года они стали требовать 1,3 миллиона рублей у жителя города Магнитогорска за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконный сбор данных о частной жизни. После того как мужчина передал стражам порядка полумиллиона рублей, он обратился с заявлением в следственные органы.

Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники собственной безопасности УМВД и УФСБ по региону.

Ранее сообщалось, что в Пензе ФСБ задержала сотрудника ФСИН за вымогательство 800 тысяч рублей у россиянина.

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Елизавета Новикова
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