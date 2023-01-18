На Урале экс-сотрудников МВД оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за вымогательство взятки

На Урале двух бывших полицейских оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за вымогательство взятки у россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области.

Также им запретили работать в правоохранительных органах в течение семи с половиной лет и лишили специальных званий.

По данным следствия, в ноябре 2021 года они стали требовать 1,3 миллиона рублей у жителя города Магнитогорска за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконный сбор данных о частной жизни. После того как мужчина передал стражам порядка полумиллиона рублей, он обратился с заявлением в следственные органы.

Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники собственной безопасности УМВД и УФСБ по региону.

Ранее сообщалось, что в Пензе ФСБ задержала сотрудника ФСИН за вымогательство 800 тысяч рублей у россиянина.