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10:04, 16 января 2023Силовые структуры

ФСБ задержала сотрудника ФСИН за вымогательство 800 тысяч рублей у россиянина

В Пензе ФСБ задержала сотрудника ФСИН за вымогательство 800 тысяч рублей у россиянина

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Пензе сотрудники собственной безопасности ФСИН и ФСБ задержали старшего инспектора одной из районных уголовно-исполнительных инспекций за вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Пензенской области.

Чиновнику предъявили обвинение и поместили в СИЗО.

По данным следствия, в ноябре 2022 года сотрудник ФСИН, испытывая неприязнь к одному из местных жителей, пригрозил ему применением насилия и потребовал принести 800 тысяч рублей. Россиянин испугался, собрал необходимую сумму и передал ее фигуранту, после чего тот был задержан с поличным.

Ранее сообщалось, что в Астрахани младший инспектор СИЗО пообещал за деньги принести осужденному наркотики.

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Елизавета Новикова
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