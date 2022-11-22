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09:23, 22 ноября 2022Силовые структуры

Сотрудник ФСИН пообещал заключенному принести наркотики и попал под следствие

В Астрахани младший инспектор СИЗО пообещал за деньги принести осужденному наркотики

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Астрахани младшего инспектора дежурной службы ФКУ СИЗО-1 регионального УФСИН заподозрили в мошенничестве. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Астраханской области.

По данным ведомства, сотрудник пообещал за деньги принести осужденному запрещенные вещества в СИЗО. Однако на самом деле он не собирался и не мог это сделать. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее стало известно, что на Урале заключенному в ИК-52 пытались передать наркотики под видом «Барбариса».

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Екатерина Власова
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