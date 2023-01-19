Женщина попыталась провезти в Россию украшения на четыре миллиона рублей

В Домодедово задержали пассажирку с украшениями Bulgari на четыре миллиона рублей

Сотрудники аэропорта Домодедово задержали пассажирку, которая пыталась провезти в Россию ювелирные изделия люксового бренда Bulgari на миллионы рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Известно, что россиянка, имя которой не раскрывается, прибыла из Стамбула с 19 украшениями из золота 750 пробы с бриллиантовыми вставками. Женщина попыталась провезти в ручной клади серьги, кольца, колье, браслеты и подвески упомянутой марки общей стоимостью 4 миллиона рублей.

Работники таможни пресекли попытку незаконного ввоза, поскольку путешественница заранее не задекларировала перечисленные аксессуары. На данный момент проводится проверка, которая решит вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

В ноябре 2022 года сотрудники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажирку со 123 килограммами одежды люксовых брендов. По словам работников таможенного управления, женщина прилетела из Стамбула в Россию и сразу же проследовала в «зеленый» коридор. При этом она заявила, что у нее отсутствует товар, который подлежит обязательному письменному декларированию. Однако при досмотре у нее были обнаружены вещи таких марок, как Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Givenchy, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW.