Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:27, 19 января 2023Ценности

Женщина попыталась провезти в Россию украшения на четыре миллиона рублей

В Домодедово задержали пассажирку с украшениями Bulgari на четыре миллиона рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники аэропорта Домодедово задержали пассажирку, которая пыталась провезти в Россию ювелирные изделия люксового бренда Bulgari на миллионы рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Известно, что россиянка, имя которой не раскрывается, прибыла из Стамбула с 19 украшениями из золота 750 пробы с бриллиантовыми вставками. Женщина попыталась провезти в ручной клади серьги, кольца, колье, браслеты и подвески упомянутой марки общей стоимостью 4 миллиона рублей.

Работники таможни пресекли попытку незаконного ввоза, поскольку путешественница заранее не задекларировала перечисленные аксессуары. На данный момент проводится проверка, которая решит вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

В ноябре 2022 года сотрудники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажирку со 123 килограммами одежды люксовых брендов. По словам работников таможенного управления, женщина прилетела из Стамбула в Россию и сразу же проследовала в «зеленый» коридор. При этом она заявила, что у нее отсутствует товар, который подлежит обязательному письменному декларированию. Однако при досмотре у нее были обнаружены вещи таких марок, как Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Givenchy, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и BMW.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Крыму предостерегли Киев от удара по полуострову американским вооружением
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за Украины
Российский мэр разбил Lexus из-за ямы на дороге в своем городе
Худеющим назвали способ избежать срывов на диете
Российский чиновник лишился 100 тысяч рублей из-за плохих дорог
Названа сложность для ВСУ в случае поставок французских танков
Литва создаст новую дивизию к 2030 году
В Германии заявили о победе над зависимостью от российских нефти и газа
МИД России отреагировал на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова
Названы сроки передачи ВМФ России «Евгения Горигледжана»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.