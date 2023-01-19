В США призвали избавляться от американских акций

JPMorgan призвал инвесторов продавать американские акции

Аналитики JPMorgan призвали инвесторов продавать американские акции и зафиксировать прибыль, так как недавнее ралли на рынках было последним в этом квартале, пишет Markets Insider.

Все положительные факторы, которые привели к недавнему росту ценных бумаг, исчерпаны, считают аналитики. Они полагают, что ФРС США и американские компании могут преподнести инвесторам пару неприятных сюрпризов. Компании уже отчитываются о более низких, чем ожидалось, доходах.

В JPMorgan советуют быть осторожным в отношении рисковых активов, поскольку риски рецессии и чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики остаются высокими. По мнению аналитиков, негативно может повлиять на рынок и приближение потолка госдолга в США, а также неустойчивое замедление инфляции и низкие капитальные затраты корпораций. Они ожидают падения рынка акций в краткосрочной перспективе, призывая скорее избавляться от ценных бумаг.

В США инфляция в декабре снизилась до 6,5 процента в годовом выражении, обновив минимум с октября 2021 года (тогда было 6,2 процента). Несмотря на замедление роста цен, показатель опережает целевое значение Федеральной резервной системы США (ФРС) в два процента.