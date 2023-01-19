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04:51, 19 января 2023Мир

США сообщили России об аресте россиянина

США не уведомили посольство РФ об аресте во Флориде россиянина Легкодымова

Фото: Pixabay

Заведующая консульским отделом посольства России в Соединенных Штатах Надежда Шумова сообщила, что власти США не уведомили российское посольство об аресте в штате Флорида россиянина Алексея Легкодымова. Его слова приводит ТАСС.

«Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг ареста россиянина. Уведомления о его аресте к нам не поступало», — сказала она, добавив, что ведомство запросило местонахождении россиянина для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи.

14 декабря власти Эстонии подтвердили арест гражданина России Вадима Конощенка по запросу США. Отмечалось, что россиянина подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций. Проживающего в Эстонии Конощенка задержали по запросу Минюста Соединенных Штатов 6 декабря.

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Марина Совина
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