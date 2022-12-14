Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:16, 14 декабря 2022Бывший СССР

Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США

Полиция безопасности Эстонии подтвердила арест гражданина России по запросу США

Фото: Shutterstock

Власти Эстонии подтверждают арест гражданина России Вадима Конощенка по запросу США. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на полицию безопасности (КАПО).

Указано, что россиянина подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций. В ведомстве сообщили, что проживающего в Эстонии Вадима Конощенка задержали по запросу Минюста Соединенных Штатов 6 декабря. В данный момент он ожидает экстрадиции в США.

Конощенок подозревается в работе на ФСБ. По предварительным данным, он переправлял из Эстонии в Россию американскую электронику и патроны для снайперского оружия.

Материалы по теме:
Американская охота на русских Что стоит за арестами россиян по запросу США в третьих странах
Американская охота на русскихЧто стоит за арестами россиян по запросу США в третьих странах
29 декабря 2015
Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер
Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер
8 декабря 2022

Министерство юстиции США заявило, что пятерым россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы, если суд признает их виновными. По данным американских властей, подпольная закупочная сеть Serniya работала под руководством российских спецслужб для закупки электроники и сложного испытательного оборудования.

13 декабря Вашингтон объявил, что будет требовать экстрадиции Вадима Конощенка. Сообщалось, что вместе с ним были взяты под стражу некие Алексей Брайман и Вадим Ермоленко.

Конощенок был задержан на границе с Эстонией в конце октября прошлого года. При нем были обнаружены 35 различных типов полупроводников, а также тысячи 6,5-миллиметровых патронов американского производства. В конце ноября прошлого года гражданина России вновь задержали на границе, уточняет Postimees.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме объявили о готовности российской армии к наступлению
Власти Бердянска сообщили о диверсии со стороны Украины
Собирающимся посетить Европу туристам порекомендовали класть в багаж одну вещь
В США рассказали о подготовке киевлян к ядерному удару
В Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев
Стало известно о гибели мигрантов в Ла-Манше
Польша объявила о скором создании флота для перевозки газа
Власти Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз
Опубликована карта боевых действий на Украине
В России начали испытания многоразовой ракетной ступени «Крыло-СВ»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.