Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США

Полиция безопасности Эстонии подтвердила арест гражданина России по запросу США

Власти Эстонии подтверждают арест гражданина России Вадима Конощенка по запросу США. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на полицию безопасности (КАПО).

Указано, что россиянина подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций. В ведомстве сообщили, что проживающего в Эстонии Вадима Конощенка задержали по запросу Минюста Соединенных Штатов 6 декабря. В данный момент он ожидает экстрадиции в США.

Конощенок подозревается в работе на ФСБ. По предварительным данным, он переправлял из Эстонии в Россию американскую электронику и патроны для снайперского оружия.

Министерство юстиции США заявило, что пятерым россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы, если суд признает их виновными. По данным американских властей, подпольная закупочная сеть Serniya работала под руководством российских спецслужб для закупки электроники и сложного испытательного оборудования.

13 декабря Вашингтон объявил, что будет требовать экстрадиции Вадима Конощенка. Сообщалось, что вместе с ним были взяты под стражу некие Алексей Брайман и Вадим Ермоленко.

Конощенок был задержан на границе с Эстонией в конце октября прошлого года. При нем были обнаружены 35 различных типов полупроводников, а также тысячи 6,5-миллиметровых патронов американского производства. В конце ноября прошлого года гражданина России вновь задержали на границе, уточняет Postimees.