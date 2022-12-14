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02:18, 14 декабря 2022Мир

США обвинили пятерых россиян в закупках продукции военного и двойного назначения

США обвиняют пятерых россиян в закупке военной продукции для российских спецслужб

Фото: Pixabay

Министерство юстиции США на своем сайте сообщило о том, что пятерым россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в том случае, если суд признает их виновными в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.

Отмечается, что в настоящее время задержаны трое из семи подозреваемых, в том числе россиянин Вадим Конощенок, ожидающий экстрадиции в Эстонии.

«В случае осуждения подзащитным грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы», — сказано в сообщении ведомства.

По данным американских властей, подпольная закупочная сеть Serniya работала под руководством российских спецслужб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора.

Ранее российский бизнесмен Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы, рассказал, что отказывается требовать компенсации от властей США за несправедливое тюремное заключение и добиваться очищения своего имени. По его мнению, это стало бы пустой тратой времени.

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Марина Совина
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