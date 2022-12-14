Освобожденный из американской тюрьмы Бут отказался требовать компенсации от властей США

Российский бизнесмен Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы, рассказал в интервью «Известиям», что отказывается требовать компенсации от властей США за несправедливое тюремное заключение и добиваться очищения своего имени. По его мнению, это стало бы пустой тратой времени.

«Американцы никогда не признают ошибки своего правительства на официальном уровне. Связываться с этим? Я не хочу тратить годы на судебные процессы. Понимаете, это непродуктивно», — заявил он.

Бут отметил, что ему есть чем заняться по возвращении на родину вместо того, чтобы решать юридические вопросы с адкокатами.

Ранее стало известно, что канал Виктора Бута в Telegram оказался ненастоящим. О том, что канал, публиковавший посты от лица предпринимателя, оказался фейковым, рассказала его жена Алла Бут.

Бут вернулся в Россию 8 декабря. Его обменяли на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке терроризма и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012-м его приговорили к 25 годам тюрьмы.