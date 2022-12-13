Канал Виктора Бута в Telegram оказался ненастоящим

Жена освобожденного из тюрьмы в США Виктора Бута заявила, что у него нет Telegram-канала

Российский бизнесмен Виктор Бут, освобожденный из тюрьмы в США, не заводил Telegram-канал. О том, что канал, публиковавший посты от лица предпринимателя, оказался ненастоящим, его жена Алла Бут рассказала в разговоре с «360».

Супруга Бута заявила, что завести страницы в соцсетях и Telegram ему не позволило бы состояние здоровья. «Он до сих пор пользуется кнопочным телефоном и не успел освоить никакие гаджеты, во-вторых, у него сильно село зрение. Не может тексты набирать, пока не пройдет обследование у офтальмолога, чтобы получить очки. Он просто не видит», — опровергла она новости о наличии Telegram-канала у мужа.

Помимо того, по ее словам, у Бута нет времени на ведение аккаунтов в соцсетях. Супруга бизнесмена напомнила, что сейчас Бут проходит обследование в больнице. После возвращения в Россию у него не проходит головокружение, бессонница и переутомление, добавила она.

Telegram-канал, в котором публиковали посты от имени Виктора Бута, появился 12 декабря. В публикациях фейкового канала от лица предпринимателя рассказывалось о его жизни в тюрьме и возвращении в Россию, а также публиковались оценки различных событий.

Бут вернулся в Россию 8 декабря. Его обменяли на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке терроризма и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012-м его приговорили к 25 годам тюрьмы.