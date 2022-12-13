США потребовали экстрадиции из Эстонии задержанного там россиянина

США будут требовать экстрадиции из Эстонии задержанного там россиянина Конощенка

США будут требовать экстрадиции задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, считаемого ими сотрудником российской разведки. Об этом говорится в материалах суда, передает РИА Новости.

Вместе с ним были взяты под стражу в Соединенных Штатах некие Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, которые, как и Конощенок, подозреваются в закупках для конечных потребителей в России продукции военного и двойного назначения в обход санкций США.

«Конощенок подозревается в том, что он является активным сотрудником российской разведки», — отмечается в материалах.

К материалам суда приложена фотография мужчины в форме полковника ФСБ.

Ранее сообщалось, что власти Германии и Австрии перестали выдавать России граждан, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Именно вышеуказанные государства чаще всего отказывают российским органам в экстрадиции скрывающихся от правосудия.