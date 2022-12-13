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21:53, 13 декабря 2022Мир

США потребовали экстрадиции из Эстонии задержанного там россиянина

США будут требовать экстрадиции из Эстонии задержанного там россиянина Конощенка

Фото: Pixabay

США будут требовать экстрадиции задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, считаемого ими сотрудником российской разведки. Об этом говорится в материалах суда, передает РИА Новости.

Вместе с ним были взяты под стражу в Соединенных Штатах некие Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, которые, как и Конощенок, подозреваются в закупках для конечных потребителей в России продукции военного и двойного назначения в обход санкций США.

«Конощенок подозревается в том, что он является активным сотрудником российской разведки», — отмечается в материалах.

К материалам суда приложена фотография мужчины в форме полковника ФСБ.

Ранее сообщалось, что власти Германии и Австрии перестали выдавать России граждан, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Именно вышеуказанные государства чаще всего отказывают российским органам в экстрадиции скрывающихся от правосудия.

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Марина Совина
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США потребовали экстрадиции из Эстонии задержанного там россиянина
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