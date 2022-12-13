Германия и Австрия перестали выдавать России обвиняемых в преступлениях граждан

Генпрокуратура России: в экстрадиции россиян чаще всего отказывают Германия и Австрия

Власти Германии и Австрии перестали выдавать России граждан, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Об этом РБК сообщили в Генпрокуратуре России.

Именно вышеуказанные государства чаще всего отказывают российским органам в экстрадиции скрывающихся от правосудия. В этом году немецкие власти отклонили 17 российских запросов, австрийские — 12. Для сравнения: Великобритания прислала три отказа, Черногория и Польша по четыре, Италия — пять, Кипр и Чехия — по три, Румыния и Болгария отказали в выдачи двоих граждан, Швейцария — одного.

Всего Генпрокуратура России получила 56 иностранных решений об отказе в экстрадиции россиян за 2022 год на основании того, что на родине не будут соблюдаться права выдаваемых лиц, однако конкретных фактов нарушений иностранные партнеры не привели, отметили в российском ведомстве. В результате уголовной ответственности избежали обвиняемые в особо крупных хищениях, причинении тяжких телесных повреждений, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

В то же время большинство стран сохранили партнерские отношения с Россией. Так, Испания выдала обвиняемого в особо крупной краже, а Швеция — обвиняемого в умышленном убийстве. Для привлечения к ответственности за совершение различных преступлений будут возвращены на родину 166 россиян.

В свою очередь, Россия удовлетворила 812 ходатайств о выдаче иностранных граждан, подлежащих уголовной ответственности. Были высланы преступники в Венгрию, Норвегию, Северную Македонию, Чехию.