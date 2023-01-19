Двое иностранцев похитили россиянина из-за долга и потребовали у родных выкуп

В Балашихе арестовали двух иностранцев, похитивших друга из-за долга и требовавших выкуп

В Балашихе арестовали двоих иностранцев, похитивших знакомого из-за долга. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, 7 января фигуранты договорились встретиться с другом и отвезли его на машине в Балашиху. Там они попросили его вернуть им долг. После того как потерпевший отказался, мужчины стали избивать его и сделали снимки. Они отправили кадры родным и товарищам жертвы с требованием выкупа в размере 30 тысяч долларов США.

Родственник похищенного обратился в полицию. 10 января правоохранители установили местонахождение обвиняемых и задержали их. Потерпевшего освободили.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,з» части 2 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ.