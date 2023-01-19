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19:27, 19 января 2023Путешествия

Россиянка поехала отдыхать на Бали и впала в кому

TourDom: впавшую в кому россиянку вывезут с Бали, несмотря на истекающую страховку

Фото: Murdani Usman / Reuters

Россиянку, впавшую в кому на Бали, пообещали вывезти с острова специальным медицинским бортом, несмотря на истекающую страховку. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что к решению ситуации подключилось посольство России в Индонезии. Сотрудники диппредставительства выразили готовность максимально быстро урегулировать с властями азиатского государства все необходимые вопросы для получения разрешения на пролет спецборта.

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По данным портала, жительница Новосибирска вместе с супругом поехала отдыхать на популярный индонезийский остров осенью 2022 года. В ноябре у туристки случился приступ, и на протяжении суток она была без сознания.

Пара приняла решение вернуться на родину после того, как состояние россиянки нормализуется. Вылет супругов был запланирован на начало января, однако незадолго до отъезда у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому.

По словам мужа туристки, срок действия ее медицинской страховки подходит к концу, а средств на оплату лечения в частной клинике у семьи нет. Также местные специалисты не могут гарантировать сохранение жизни пациентки.

Ранее в январе российская туристка погибла в ДТП на Бали. 24-летняя россиянка находилась за рулем мопеда и упала на нем с 30-метрового обрыва в реку Аюнг в индонезийской деревне Убуд.

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Фариза Бацазова
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