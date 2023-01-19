Гигантский рой пчел поселился в двигателе самолета и сорвал рейс

Рейс LATAM Airlines не смог вылететь из Рио-де-Жанейро из-за поселившихся в двигателе пчел

Рейс авиакомпании LATAM Airlines был сорван из-за гигантского роя пчел, поселившегося в двигателе самолета. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что рейс направлялся из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. Насекомых обнаружили во время подготовки лайнера к вылету на взлетно-посадочной полосе. По данным сотрудников аэропорта, рой нашли на левом крыле самолета рядом с двигателем, пока пассажиры собирались выходить на посадку. Пчел не удалось отогнать, из-за чего рейс был отменен по соображениям безопасности.

Так как самолет не смог вылететь, пассажиров перевели на другие рейсы в направлении Сан-Паулу. Сотрудники службы безопасности аэропорта не смогли объяснить, откуда взялись насекомые в двигателе.

В январе прошлого года тысячи ос и пчел, поселившихся в датчиках давления в британских самолетах, спровоцировали массовую отмену рейсов. Пчелиные и осиные гнезда заблокировали датчики отбора сигналов атмосферного давления, что повлияло на неправильное отображение скорости самолета.