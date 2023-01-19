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17:10, 19 января 2023Путешествия

Гигантский рой пчел поселился в двигателе самолета и сорвал рейс

Рейс LATAM Airlines не смог вылететь из Рио-де-Жанейро из-за поселившихся в двигателе пчел

Фото: Nathaniel Sison / Unsplash

Рейс авиакомпании LATAM Airlines был сорван из-за гигантского роя пчел, поселившегося в двигателе самолета. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что рейс направлялся из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. Насекомых обнаружили во время подготовки лайнера к вылету на взлетно-посадочной полосе. По данным сотрудников аэропорта, рой нашли на левом крыле самолета рядом с двигателем, пока пассажиры собирались выходить на посадку. Пчел не удалось отогнать, из-за чего рейс был отменен по соображениям безопасности.

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Так как самолет не смог вылететь, пассажиров перевели на другие рейсы в направлении Сан-Паулу. Сотрудники службы безопасности аэропорта не смогли объяснить, откуда взялись насекомые в двигателе.

В январе прошлого года тысячи ос и пчел, поселившихся в датчиках давления в британских самолетах, спровоцировали массовую отмену рейсов. Пчелиные и осиные гнезда заблокировали датчики отбора сигналов атмосферного давления, что повлияло на неправильное отображение скорости самолета.

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Зарина Дзагоева
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