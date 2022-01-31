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Поселившиеся в самолетах насекомые сорвали несколько вылетов

Пчелиные и осиные гнезда заблокировали датчики самолетов и спровоцировали отмену вылетов

Фото: Shutterstock

Тысячи ос и пчел, поселившихся в датчиках давления в британских самолетах, спровоцировали массовую отмену рейсов. Об этом пишет Daily Mail.

Расследование отдела авиационных происшествий нашло причину срыва нескольких вылетов лайнеров британских авиакомпаний летом 2021 года: пчелиные и осиные гнезда заблокировали датчики отбора сигналов атмосферного давления, что повлияло на неправильное отображение скорости самолета.

Так, экипажи двух самолетов British Airways были вынуждены прервать взлет из-за отображения неточных данных на дисплее приборной панели — прибор сильно завышал скорость по мере движения воздушного судна по взлетно-посадочной полосе. Позже насекомых также нашли внутри зонда еще пяти лайнеров перевозчика и одного Virgin Atlantic.

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В отчете говорится, что всплеск инцидентов связан с сокращением авиаперевозок, вызванным пандемией коронавируса. Долго стоящие на земле самолеты, в частности трубка Пито, являются «идеальной строительной площадкой для гнезд», а повышение уровня озона позволило осам и пчелам перемещаться на более дальние расстояния, чем обычно.

Отмечалось, что высокая активность ос и пчел в 2021 году может привести к еще большему количеству насекомых весной 2022 года, поэтому специалисты оценивают риск массового засорения датчиков самолетов как значительный. В связи с этим управление гражданской авиации Великобритании попросило перевозчиков ввести более тщательные проверки воздушных судов.

Ранее в январе британский турист заснял на видео ящерицу, которую обнаружил в туалете своего гостиничного номера в Таиланде. На протяжении трех минут рептилия смотрит в камеру, а затем скрывается в трубах.

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Дарья Рыбак
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