Умерла известная журналистка Бэлла Куркова

Советская и российская журналистка Бэлла Куркова умерла в возрасте 87 лет

Известная советская и российская журналистка, бывший директор петербургской дирекции канала «Культура» Бэлла Куркова умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя канала «Культура» Александра Ефимовича.

По словам Ефимовича, Куркова скончалась в ночь на 19 января в больнице в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в последнее время она тяжело болела.

Точная причина смерти журналистки не называется.

Бэлла Куркова окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета в 1959 году. С 1968 года она работала на телевидении, была редактором детских и молодежных программ. В 1988 году журналистка запустила программу «Пятое колесо». С 1992 по 1995 год занимала должность руководителя телерадиокомпании «Петербург — 5-й канал». С 2000 года Куркова была директором петербургской дирекции канала «Культура». Позднее она заняла пост заместителя главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом Главной редакции телеканала «Культура». Была награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

