Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:05, 19 января 2023Интернет и СМИ

Умерла известная журналистка Бэлла Куркова

Советская и российская журналистка Бэлла Куркова умерла в возрасте 87 лет

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Известная советская и российская журналистка, бывший директор петербургской дирекции канала «Культура» Бэлла Куркова умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя канала «Культура» Александра Ефимовича.

По словам Ефимовича, Куркова скончалась в ночь на 19 января в больнице в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в последнее время она тяжело болела.

Точная причина смерти журналистки не называется.

Бэлла Куркова окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета в 1959 году. С 1968 года она работала на телевидении, была редактором детских и молодежных программ. В 1988 году журналистка запустила программу «Пятое колесо». С 1992 по 1995 год занимала должность руководителя телерадиокомпании «Петербург — 5-й канал». С 2000 года Куркова была директором петербургской дирекции канала «Культура». Позднее она заняла пост заместителя главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом Главной редакции телеканала «Культура». Была награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Комментарии отключены
Последние новости
В Крыму предостерегли Киев от удара по полуострову американским вооружением
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за Украины
Российский мэр разбил Lexus из-за ямы на дороге в своем городе
Худеющим назвали способ избежать срывов на диете
Российский чиновник лишился 100 тысяч рублей из-за плохих дорог
Названа сложность для ВСУ в случае поставок французских танков
Литва создаст новую дивизию к 2030 году
В Германии заявили о победе над зависимостью от российских нефти и газа
МИД России отреагировал на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова
Названы сроки передачи ВМФ России «Евгения Горигледжана»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.