В США заявили о победе Европы в газовой войне с Россией

Bloomberg: Европа побеждает в газовой войне с Россией благодаря теплой погоде

Европа побеждает в газовой войне с Россией, и в этом ей помогла чистая удача в виде теплой погоды в регионе. Об этом заявил колумнист американского агентства Bloomberg Хавьер Блас.

Потепление стало одной из причин, по которой оптовая цена на природный газ в Европе на этой неделе снижалась до 55 евро за мегаватт-час (около 628 долларов за тысячу кубов). По мнению Бласа, возвращение к супервысокой стоимости, как это было в августе 2022 года, уже невозможно до конца отопительного сезона. «Даже если оставшаяся часть зимы окажется холоднее, чем обычно, в хранилищах региона будет достаточно газа, чтобы предотвратить наихудший сценарий», — пишет колумнист.

Он напомнил, что в настоящее время хранилища газа (ПХГ) в регионе остаются заполнены в среднем на 82 процента, хотя средний показатель за пять лет для середины января составлял 62 процента. Даже в случае резкого роста потребления к апрелю европейские ПХГ окажутся заполнены на 45 процентов, что позволит более мягко пройти зиму 2023-2024 годов. Колумнист назвал нынешнюю ситуацию неожиданной даже для него самого.

В то же время спасение от энергокризиса дорого обошлось европейским правительствам, которые были вынуждены потратить почти один триллион евро на поддержку предприятий и домохозяйств. Странам региона пришлось сократить энергопотребление, а спрос на газ в Европе упал на 20 процентов по отношению к среднему уровню за последние пять лет.

Кроме того, не стоит радоваться и резкому потеплению на континенте, так как это является результатом изменения климата, подытожил Блас, напомнив, что нынешняя зима оказывается на 12 процентов теплее, чем в среднем за 30 лет.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон рассказала, что ожидает сохранения в европейских ПХГ 50 процентов запасов к концу нынешнего отопительного сезона. По ее словам, ситуация позволит региону быстрее подготовиться к следующей зиме, так как придется закупать куда меньше газа.