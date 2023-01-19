Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:03, 19 января 2023Экономика

В Евросоюзе назвали ожидаемый объем газа в хранилищах к концу зимы

Еврокомиссар Симсон рассказала о сохранении половины запасов газа в ПХГ к концу зимы
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Andreas Gebert / Reuters

К концу отопительного сезона в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Евросоюза останется половина запасов. Такой ожидаемый объем назвала на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает РИА Новости.

По ее словам, ситуация позволит региону быстрее подготовиться к следующей зиме, так как придется закупать куда меньше газа. Год назад хранилища опустели наполовину уже в январе, а в 2023-м на эти числа ЕС сохранил более 80 процентов запасов.

Снижает напряженность в энергетической сфере и резкое падение цен на газ. По сравнению с максимумами сентября, когда был остановлен газопровод «Северный поток», они опустились почти в шесть раз, сейчас топливо стоит меньше, чем год назад.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

На этом фоне Европа продолжает сокращать закупки российского газа в одностороннем порядке. Согласно подсчетам Reuters, в январе поставки упали на 22 процента по сравнению с декабрем, причем сокращение касается как украинской газотранспортной системы (ГТС), так и «Турецкого потока».

Ранее сообщалось, что США в феврале поставят рекорд по добыче сланцевого газа. До этого гендиректор крупнейшей американской газовой компании США EQT Тоби Райс заявил, что американские предприятия готовы поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ) по цене около 380 долларов за тысячу кубометров, если у них будут долгосрочные контракты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за слова о Гитлере
Иван Ургант отправится за границу на заработки
В Сербии ответили на вопрос о трансфере Дзюбы
Российский офицер назвал ключевую задачу для завершения спецоперации на Украине
ФСБ возбудила дело против гражданина США за шпионаж
Швейцария допустила использование активов России для восстановления Украины
В Госдуме захотели отдавать жилье уехавших россиян сиротам
Прокуратура проверит жалобу мобилизованных на командира из-за отступления
Цены на нефть резко снизились
В Турции оценили сложность ведения переговоров по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.