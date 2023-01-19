В Евросоюзе назвали ожидаемый объем газа в хранилищах к концу зимы

Еврокомиссар Симсон рассказала о сохранении половины запасов газа в ПХГ к концу зимы

К концу отопительного сезона в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Евросоюза останется половина запасов. Такой ожидаемый объем назвала на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает РИА Новости.

По ее словам, ситуация позволит региону быстрее подготовиться к следующей зиме, так как придется закупать куда меньше газа. Год назад хранилища опустели наполовину уже в январе, а в 2023-м на эти числа ЕС сохранил более 80 процентов запасов.

Снижает напряженность в энергетической сфере и резкое падение цен на газ. По сравнению с максимумами сентября, когда был остановлен газопровод «Северный поток», они опустились почти в шесть раз, сейчас топливо стоит меньше, чем год назад.

На этом фоне Европа продолжает сокращать закупки российского газа в одностороннем порядке. Согласно подсчетам Reuters, в январе поставки упали на 22 процента по сравнению с декабрем, причем сокращение касается как украинской газотранспортной системы (ГТС), так и «Турецкого потока».

Ранее сообщалось, что США в феврале поставят рекорд по добыче сланцевого газа. До этого гендиректор крупнейшей американской газовой компании США EQT Тоби Райс заявил, что американские предприятия готовы поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ) по цене около 380 долларов за тысячу кубометров, если у них будут долгосрочные контракты.

