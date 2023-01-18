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12:46, 18 января 2023Экономика

В США приготовились к рекордной добыче сланцевой нефти

EIA: в феврале добыча сланцевых нефти и газа в США вырастет до рекордных уровней

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В феврале добыча нефти на основных сланцевых месторождениях США готова вырасти на 77,3 тысячи баррелей в сутки, до рекордного уровня 9,38 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщает РИА Новости.

В ведомстве полагают, что производство в Пермском бассейне, крупнейшем сланцевом месторождении в США (расположен в Техасе и Нью-Мексико), увеличится на 30,4 тысячи баррелей в день, до 5,64 миллиона баррелей. На формации Баккен в Северной Дакоте и Монтане предполагается рост на 20 тысяч баррелей в сутки, до 1,23 миллиона баррелей.

Также ожидается увеличение объема добычи сланцевого газа на 14,2 миллиона кубометров в сутки, до рекордных 2,74 миллиарда кубометров. По данным EIA, в декабре нефтегазовые компании пробурили 1011 скважин (ключевой фактор в добыче нефти и газа из сланцев), что стало максимумом с марта 2020 года. Также на 40 единиц, до 4577-ми, увеличилось количество пробуренных, но незавершенных скважин, это максимум с августа прошлого года.

Ранее гендиректор крупнейшей американской газовой компании США EQT Тоби Райс заявил, что американские предприятия готовы поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ) по цене около 380 долларов за тысячу кубометров при подписании долгосрочных контрактов.

В настоящее время стоимость газа в Европе продолжает снижаться, несмотря на сокращение поставок из России, однако по-прежнему остается в полтора раза выше предложения Райса.

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Рост добычи в США произойдет на фоне ожидаемого восстановления экономической активности в Китае и постепенного снижения поставок российских энергоносителей на мировой рынок. С 5 февраля вступает в силу потолок цен на нефтепродукты из России, а также эмбарго Евросоюза на них. Одним из следствий новых санкций может стать падение добычи в начале года.

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Платон Щукин
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