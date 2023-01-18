Назван возможный уровень предельных цен на российские нефтепродукты

«Ведомости»: аналитики ожидают установления предельной цены на дизель в $650/т или выше

Предельные цены на российские нефтепродукты могут быть установлены на уровне 650 долларов за тонну или выше для дорогих видов топлива и 350 долларов за тонну для дешевых. Такую оценку дали опрошенные «Ведомостями» аналитики инвестбанков и эксперты. Однако, по их словам, точный прогноз дать сложно ввиду отсутствия эталонной марки, аналогичной нефтяному сорту Brent.

Потолок цен на российские нефтепродукты с доставкой по морю вступит в силу 5 февраля, одновременно с эмбарго на их закупку в Евросоюзе (ЕС). Страны блока и «Большой семерки» намерены установить две предельных цены. Первая коснется более дорогого топлива, которое торгуется с премией к Brent (дизельное топливо и бензин), вторая — более дешевого, продающегося со скидкой (мазут). Конкретный уровень отсечки еще не назван.

Аналитики считают, что установить универсальные ценовые потолки для всех государств — сложная задача, так как их рыночная стоимость разнится в зависимости от региона. По мнению инвестстратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, предельные цены на нефтепродукты будут рассчитывать для каждого региона в отдельности.

Портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин считает, что потолки цен на топливо установят по тому же принципу, что и на нефть — на 25 процентов ниже рыночной цены в Европе. По его подсчетам, для дорогих видов предельная цена может составить 700-750 долларов за тонну (с привязкой к стоимости дизеля). Аналогичную оценку представил старший консультант ИГ «Петромаркет» Константин Квон. Он оценил возможный потолок на дорогие продукты в 750-800 долларов за тонну, а на дешевые — 250-300 долларов за тонну (с привязкой к низкосернистому мазуту).

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин ожтдает, что предельные цены установят со скидкой 25-30 процентов относительно текущих котировок. Его оценка — 600 и 400 долларов за тонну для каждой группы. Однако, при таких уровнях экспорт топлива для России будет «просто нерентабелен».

Дмитрий Скрябин из «Альфа-капитала» уверен, что европейское эмбарго на нефтепродукты окажется для России более сильным ударом, чем введение другими странами потолка цен. Европа была крупнейшим рынком сбыта для российских нефтепереработчиков (поставки обеспечивали 14 процентов потребления региона), а перенаправить объемы на другие рынки «будет сложно из-за недостаточности малотоннажного флота, а также невостребованности топлива на новых рынках». В частности, Индия закупает у страны нефть, чтобы перерабатывать ее самостоятельно, и ей вряд ли будет интересен готовый продукт.

За три недели до вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на них оптовые цены на дизельное топливо в России снизились до минимума с конца 2020 года. В целом падение от максимума за год уже составляет 30 процентов. Источники в нефтяной отрасли прямо связывают такую ситуацию со снижением спроса со стороны европейских покупателей.