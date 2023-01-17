Цены на российские нефтепродукты резко снизились накануне европейского эмбарго

За три недели до вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на них оптовые цены на дизельное топливо в России снизились до минимума с конца 2020 года. В целом падение от максимума за год уже составляет 30 процентов. Об этом со ссылкой на данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пишет «Коммерсантъ».

Накануне, 16 января, цена снизилась на 1,5 процента, до 43,5 тысячи рублей, с начала 2023 года потери достигли 10 процентов. Источники в нефтяной отрасли прямо связывают такую ситуацию со снижением спроса со стороны европейских покупателей.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) утверждают, что снижение биржевой цены на летнее топливо связано с сезонным фактором. Однако эксперты отмечают, что нынешние колебания выше стандартных значений. В зимние месяцы, когда в Сибири и на Урале потребление заметно падает, Россия отправляет на экспорт 60-70 процентов всего производимого дизельного топлива (из них 80 процентов — в страны Евросоюза), то есть вклад Европы в формирование цены особенно высок.

При этом, по данным Vortexa, физические поставки российского дизельного топлива, то есть купленного ранее, в Евросоюз в январе выросли до 770 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с марта прошлого года. Таким образом, как и в случае с нефтяным эмбарго, трейдеры заранее закупили значительные объемы товара, чтобы подготовиться к остановкам поставок с российского направления.

В Европе ожидают, что не допустить дефицита дизтоплива помогут в том числе поставки из Китая. Страна увеличила квоту на экспорт топлива почти на 50 процентов по сравнению с показателем годичной давности, так что в первом полугодии поставки могут составить 400-600 тысяч баррелей в сутки. Для резкого увеличения производства китайские нефтеперерабатывающие предприятия будут использовать в том числе российскую нефть, которую покупают с большим дисконтом.

К росту поставок готовятся и индийские заводы, увеличивающие закупки российской нефти с существенным дисконтом. Обе страны не поддержали потолок цен на нефть для поставок из России, однако в Индии готовы пойти на такой шаг, если Россия решит поднять цены выше уровня 60 долларов за баррель.

На прошлой неделе представитель Минфина США отмечал, что пока план по ограничению нефтяных доходов России работает так, как и было задумано. Сырье продолжает поступать на мировой рынок, цены растут незначительно, однако сложности для российских компаний существенно возросли.