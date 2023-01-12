В США заявили о падении доходов России из-за потолка цен на нефть

В Минфин США сообщили, что доходы России снижаются из-за потолка цен на нефть

Доходы России снижаются из-за ограничения цен на нефть западными странами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минфина США.

По его словам, несмотря на антироссийские санкции, у Европы на сегодняшний день достаточно запасов нефти и нефтепродуктов, в том числе из-за высоких температур. Собеседник издания добавил, что в связи с этим Евросоюз может противостоять «российскому давлению».

Представитель ведомства подчеркнул, что после ужесточения ограничений 5 февраля, когда потолок цен начнет действовать и на российские нефтепродукты, излишки топлива Москве в конечном итоге придется продавать в страны Африки и другие государства, которые ранее считались наиболее пострадавшими от завышенных цен.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством попросил вице-премьера Александра Новака разработать предложения по снижению дисконта на российскую нефть, из-за которого она с момента введения потолка цен продается значительно дешевле него. Новак, в свою очередь, выразил надежду, что в скором времени ситуация изменится сама.

